РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Фестиваль ледяных скульптур «Сказки планеты Земля» в сквере Поколений Подольска завершился из-за оттепели, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Первые дни нового года в Подольске прошли необычайно ярко и незабываемо: фестиваль-конкурс ледяных скульптур «Сказки планеты Земля» в сквере Поколений посетили более 100 тысяч жителей и гостей округа, здесь же состоялись праздник зажжения главной городской елки, новогодняя дискотека, рождественский вечер.

«Не по-зимнему теплая погода последних четырех дней принесла неприятности ледяным скульптурам: они начали таять и оплавляться, исчезли мелкие детали вместе с художественными образами, придуманными авторами. Эстетический вид фигур сегодня не соответствует первоначальному. Организаторы фестиваля-конкурса приняли непростое решение: убрать фигуры, чтобы они запомнились жителям в своем изяществе», - говорится в сообщении.

В 2021 году отмечается 240-летие со дня основания города Подольска и Подольского уезда. Это значит, что впереди горожан ожидает много новых открытий, культурных событий, не менее удивительных, чем закончившийся фестиваль.