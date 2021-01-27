РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Уведомления о предоставлении в собственность бесплатных земельных участков направлены 153 многодетным семьям городского округа Люберцы, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

«Администрация городского округа Люберцы доводит до сведения многодетных семей, что, согласно очереди, им направили 153 уведомления о предоставлении земельных участков в собственность на бесплатной основе. В настоящее время через региональный портал госуслуг за получением земли обратились 15 многодетных семей», - сказал Сыров.

Он отметил, что оставшимся семьям, стоящим в очереди с 1 по 153, необходимо как можно быстрее подать заявление о предоставлении участков в собственность.

С 15 февраля уведомления начнут рассылать остальным стоящим на учете многодетным семьям в порядке очередности.