РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В Королеве 50 человек сдали кровь во время донорской акции, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Желающие сдать кровь приглашаются каждую среду с 8:00 до 11:00 в отделение переливания крови по адресу: улица Циолковского, дом №24 (здание родильного дома, левое крыло).

«50 доноров сдали кровь в Королевской городской больнице сегодня (27 января - ред.), специалистами отделения заготовлено 22 литра крови», - сказал собеседник агентства.

Для сдачи крови необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53. Запись ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.