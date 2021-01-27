РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В Мытищинском историко-художественном музее в среду состоялось открытие выставки «Холокост – уничтожение, сопротивление, спасение», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

С 18 по 31 января в России проходит седьмая Неделя памяти жертв Холокоста, приуроченная ко дню освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. В рамках этой недели Мытищинский историко-художественный музей совместно с общественной организацией «Региональная еврейская национально-культурная автономия Московской области» и Еврейской общиной города Мытищи проводит выставку «Холокост – уничтожение, сопротивление, спасение».

«Сегодняшнее мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста. Выставка подготовлена центром «Холокост», который занимается увековечением памяти. Наша основная цель – рассказать о Холокосте не просто потому что мы о нем помним, а потому что мы не хотим, чтобы это произошло еще раз. Ни с каким народом и ни с какой страной», – сказала председатель Региональной еврейской национально-культурной автономии Московской области Екатерина Иванова.

Выставка включает четыре основных раздела: «История Холокоста», «Сопротивление в гетто и нацистских концлагерях», «Спасение» (праведники народов мира, подвиг военных медиков), «Освобождение» (бойцы и командиры Красной армии).

«Холокост – это одна из чудовищных катастроф человечества. Очень важно не забывать об этом событии и напоминать о нем подрастающему поколению. Все более чудовищные факты открываются с каждым днем, поэтому этот ужас не должен быть забыт», – отметил заместитель главы администрации горокруга Евгений Глинкин.

В рамках мероприятия состоялся просмотр телевизионного документального фильма «Ц1ыху. Человек» (из цикла «Мой Кавказ») выпускницы ВГИКа имени Герасимова Кристины Кристининой.