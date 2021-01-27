РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В торговом центре «Орбита» в Люберцах определили помещение, где будет проходить вакцинация от Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско в среду встретился с первым заместителем главы администрации городского округа Люберцы Ириной Назарьевой и главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым.

«Во время рабочей встречи с Дмитрием Дениско было подобрано подходящее помещение, которое будет использоваться для размещения врачебной бригады, и предназначенное для вакцинации населения в ТЦ «Орбита» (вторник, четверг с 10:00 до 17:00)», - отмечается в сообщении.

В городском округе Люберцы открыта массовая вакцинация от Covid-19. Работают восемь пунктов на базе поликлинических отделений №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. С 20 января в округе начали работать мобильные комплексы по вакцинации. Они размещены в крупных торговых центрах: в ТЦ «Выходной» (понедельник, суббота с 10:00 до 17:00), ТЦ «Светофор» (среда, пятница с 10:00 до 17:00), ТЦ «Подосинки» (воскресенье с 10:00 до 14:00).

«Прививки теперь может сделать любой желающий, кроме людей, которые имеют противопоказания. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев от заболевания. Но привитый человек может передать инфекцию тем, кто не защищен, поэтому ношение масок обязательно», - отметил Дениско.

По его словам, данные о вакцинации вносятся в единую базу. Призываю люберчан прививаться. Для этого совместно с администрацией городского округа Люберцы создаем все условия. Участие в массовой вакцинации позволит быстрее победить инфекцию.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.