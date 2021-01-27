РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Учащиеся детских школ искусств городского округа Люберцы получили звание лауреатов именной стипендии губернатора Московской области, говорится в сообщении комитета по культуре администрации муниципалитета.

«Семь воспитанников детских школ искусств стали лауреатами именной стипендии губернатора региона Андрея Воробьева - она присуждается детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Поздравляем юных люберчан и желаем им успехов и дальнейших творческих побед!» - говорится в сообщении.

Лауреатами стали Илья Оболадзе (ДШИ № 2), Юлия Петрова (ДШИ № 3), Вероника Сулимова (ДШИ № 4), Петр Чин-Чу-Гуй (ДШИ № 5), Павел Островский (ДШИ имени Л.И. Ковлера), Арина Семененко (ДШИ имени Л.И. Ковлера), Анна Леннова (ДШИ «Гармония»).