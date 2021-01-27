РИАМО - 27 янв. Сотрудники института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном городе Пущино доказали способность мелатонина, называемого «гормоном сна», усиливать действие противоопухолевых препаратов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ученые провели исследование воздействия противоопухолевого препарата навитоклакса в сочетании с мелатонином на клеточной модели рака крови и костного мозга. Полученные результаты показали, что мелатонин способен усиливать действие навитоклакса, подтвердив возможность использования гормона в разработке новых стратегий терапии злокачественных опухолей с целью снижения терапевтической дозы химиотерапевтических агентов при сохранении их эффективности», - говорится в сообщении.

Мелатонин выделяется в организме преимущественно в ночное время, во время сна. Он представляет собой небольшую молекулу, которая обладает широким спектром биологических функций, в том числе противоопухолевой.

Результаты научной работы ученых из Пущина опубликованы в ноябрьском номере журнала Аntioxidants.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что Пущино исторически является одним из передовых центров биологических, биохимических и биофизических наук в России. Ежегодно его ученые открывают новые возможности в области медицины и становятся лауреатами региональных и государственных программ.