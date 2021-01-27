РИАМО - 27 янв. В подмосковных детских садах дети изучают навыки ориентирования вблизи проезжей части с помощью напольного сенсорного оборудования, обучение проходит в игровой форме, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В детских садах Московской области сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проводят открытые занятия с детьми по обучению основам безопасного поведения на дороге», – говорится в сообщении.

Мероприятие, где дети освоили навыки ориентирования вблизи проезжей части при помощи интерактивного оборудования, прошло в городском округе Балашиха.

В начале дети разделились на команды и состязались между собой в знаниях правил для пешеходов. Они повторили дорожные знаки, вспомнили сигналы светофоров, а также правила безопасного перехода проезжей части.

Затем сотрудники Госавтоинспекции предложили детям закрепить пройденный материал на специальном сенсорном покрытии при помощи запрограммированных дорожных ситуаций.

После того, как открытый урок закончился, автоинспекторы отметили у детей высокий уровень знаний ПДД, а также поблагодарили педагогов за их неравнодушное отношение к детской безопасности.