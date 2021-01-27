РИАМО - 27 янв. В Коммунарке в новой Москве возводят большой административно-деловой центр, который даст городу десятки тысяч рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На этой территории уже работает префектура ТиНАО и крупнейший в России многопрофильный медцентр «Новомосковский». Проектируются депозитарно-выставочный комплекс для федеральных и городских музеев, ФОК с катком и бассейном», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, там активно возводят жилые дома, дороги, социальные объекты. Недавно появилась школа №338 с детским садом, а также центр госуслуг «Мои документы», добавил мэр.

Он уточнил, что в Коммунарке развивается пассажирский транспорт. В 2012 году в поселок ходил только один автобусный маршрут, на сегодняшний день их уже восемь. После прихода метрополитена транспортная доступность поселения улучшилась в разы.

«Ну и, конечно, занимаемся комплексным благоустройством района, делаем парки, набережные, бульвары», - отметил Собянин.

По его словам, за восемь лет после присоединения Коммунарки к столице она превратилась из обычного поселка в развивающийся район мегаполиса.