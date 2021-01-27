РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» добились того, чтобы арендатор ликвидировал несанкционированную свалку мусора на территории лесного фонда Малаховского участкового лесничества рядом с Лукьяновкой и Торбеевым в подмосковных Люберцы, говорится в сообщении Виноградовского лесничества.

Огромные навалы бытового и строительного мусора были обнаружены лесной охраной вблизи ЛЭП рядом с населенными пунктами Лукьяновка и Торбеево городского округа Люберцы.

«После проведения расследования предписание очистить территорию лесного участка было выдано арендатору земли. Однако ответчик долгое время не предпринимал никаких действий для этого. Только после того, как дело было передано в суд, где иск Виноградовского лесничества был полностью удовлетворен, энергокомпания решила ликвидировать свалку», - говорится в сообщении.

В итоге ПАО «Россети» и территориальное управление «Красково-Малаховка» совместно с компанией «Эколайн» вывезли более 400 кубометров мусора, полностью очистив лесной участок охранной зоны ЛЭП от засорения.

«Мы стараемся сохранить природу не только ради себя, но и ради будущего наших детей. Нельзя леса превращать в свалку, каждый должен отвечать за свои действия. Важно думать о том, какую жизнь на планете мы оставим нашим потомкам», - отметила старший участковый лесничий Екатерина Веселова.