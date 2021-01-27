РИАМО - 27 янв. Детский сад на 225 мест ввели в эксплуатацию в столичном районе Южное Бутово, это первый построенный в 2021 году детсад столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Здание находится на Старокрымской улице, дом 15, строение 4. Территорию благоустроили и установили на ней игровые и спортивные площадки.

«Площадь трехэтажного корпуса с подземным этажом составляет чуть более 3 тысяч квадратных метров. Детсад сможет принять девять групп, они будут располагаться в двух блоках здания. В третьем блоке, который будет объединять их, находятся физкультурный и музыкальный залы, комната охраны и медицинские кабинеты», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Детский сад и строящаяся неподалеку школа станут частью ЖК «Эталон-Сити». Их строят за счет инвесторов, но после завершения передадут в городскую собственность.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в ближайшие три года в столице построят около 90 школ и детских садов.