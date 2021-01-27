РИАМО - 27 янв. Президент России Владимир Путин заявил о деградации глобальной системы безопасности, поэтому в мире множатся региональные конфликты и ослабевают международные институты, сообщает Nation News.

Президент сравнил сегодняшнюю обстановку с 30-ми годами прошлого века. По его словам, «параллели напрашиваются по масштабу вызовов и потенциальных угроз».

«Известно, что неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны», — сказал Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент также выразил обеспокоенность растущим экономическим кризисом и усилением социального расслоения во всем мире.