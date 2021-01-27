РИАМО - 27 янв. На участие в соревнованиях по игре в кегли «Зимний страйк» в Москве пригласили старших дошкольников, учеников первых и вторых классов и детей с особенными образовательными потребностями от 6 до 15 лет, трансляцию соревнований проведет московский центр «Патриот.Спорт», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

«Соревнования по игре в кегли во многих московских школах являются традиционными и очень популярными. Именно поэтому наш центр решил провести городской турнир по игре в кегли. Особый акцент мы делаем на инклюзивности: в «Зимнем страйке» смогут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит им потренироваться в меткости и скорости и интересно провести время», — сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Соревнования для детей с ОВЗ проходят в трех возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет и 12–15 лет. Первенство пройдет в два этапа в формате онлайн-трансляций. Дети будут метать мяч в кегли с расстояния шести метров, а преподаватели будут транслировать процесс на одной из онлайн-платформ. Игроки должны сбить как можно больше кеглей.

Школы могут представить только по одной команде в каждой категории участников. Для участия нужно зарегистрироваться до 10 февраля в информационном сервисе в категориях «Соревнования для дошкольников и начальных классов» и «Спартакиада «Надежда».

11 победителей отборочного тура в административных округах выйдут в финальный этап соревнований, который пройдет в марте. В каждой возрастной категории будут три команды-победителя. Их наградят кубками и дипломами, а участников команд — медалями и памятными сувенирами.

Подробная информация о соревнованиях и регламент проведения доступны на сайте и в социальных сетях центра «Патриот.Спорт».​