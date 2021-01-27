РИАМО - 27 янв. Физкультурно-оздоровительный центр открытого типа построят в Раменском городском округе в 2021 году, это будет уличный спортивный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Объем федерального софинансирования составит 20 миллионов рублей. Это будет комфортная спортивная зона с искусственным полем, освещением, трибуной для зрителей, силовыми тренажерами, комплектом беговых площадок и многим другим.

«Это полноценный уличный спортивный комплекс. Создание подобной площадки способствует решению вопроса проведения досуга местных жителей», - сказал региональный координатор проекта «Детский спорт» в Подмосковье, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило из федерального бюджета 2 миллиарда рублей на строительство сотни ФОКов открытого типа по всей России.

Новые спортивные площадки, футбольные поля и ледовые арены, оснащенные современным оборудованием, в том числе и для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья, появятся даже в малых населенных пунктах. Это позволит достичь 55%-ой вовлеченности населения в физическую культуру к 2024 году. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.