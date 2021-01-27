РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции откроют в торгово-развлекательном комплексе «Вегас» в подмосковном Красногорске 28 января, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«28 января пункт вакцинации от Covid-19 откроется в ТРК «Vegas Крокус Сити». Прием пациентов будет осуществляться ежедневно с 14:00 до 20:00 в порядке живой очереди», - говорится в сообщении.

Пункт будет расположен в левом крыле от главного входа со стороны МКАД на первом этаже.

«На вакцинацию приглашаются все граждане старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Прививать будут вакциной «Гам-КОВИД-Вак», торговая марка «Спутник V», - добавляется в материале.

Противопоказаниями являются аллергические реакции, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

«После осмотра терапевтом пациенту будет проведена вакцинация», - заключается в сообщении.

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Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.