РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду на площади Славы прошло памятное мероприятие, посвященное 77-ой годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политики Татьяна Ропот, председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков и другие.

«Участниками памятного мероприятия также стали студенты учреждений профобразования, молодежные и волонтерские общественные организации. Ключевым событием памятного мероприятия стал блокадный хлеб весом 125 граммов как символ того ужасного и тяжелого времени, который испекли студенты Подольского колледжа имени Никулина», - говорится в сообщении.

Хлеб раздавали прохожим, а в завершение мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

27 января - особая дата. В этот день в 1944 году советские войска освободили Ленинград от блокады, которая длилась долгих 872 дня.