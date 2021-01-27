РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В Королеве 28 января воспитанники детских домов примут участие в турнире по пляжному футболу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Организаторами спортивного праздника являются благотворительный фонд помощи «Свой Дом» и региональное отделение ОНФ в Московской области при поддержке ГУСК Подмосковья.

«28 января в Королеве на территории ВСК «Металлист» на улице Орджоникидзе, 6 состоится турнир по пляжному футболу среди воспитанников детских домов Московской области на призы БФП «Свой Дом», - говорится в сообщении.

Начнется турнир в 12:00. В соревновании примут участие юноши и девушки 2003-2013 годов рождения - воспитанники детских домов Московской области. Продемонстрировать свое мастерство согласились 8 команд общей численностью не более 50 человек.

Турнир проводится с целью создания предпосылок для обретения детьми опекунов, максимальной адаптации и разностороннего развития личности опекаемых ребят и привлечения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к спортивным мероприятиям.