РИАМО - 27 янв. В подмосковном Домодедове будут судить четырех приезжих мужчин, которые обвиняются в похищении двух человек, вымогательстве и угоне автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Летом 2020 года обвиняемые в городе Видное похитили мужчину и его племянника с целью вымогательства 1 миллиона рублей. Злоумышленники под видом полицейских посадили потерпевших в автомобили, после чего вывезли в лес на территорию Люберец, где угрожали им оружием. Мужчина согласился заплатить часть выкупа и сделал вид, что поедет за деньгами. Однако он сразу обратился в правоохранительные органы, после чего членов преступной группы задержали.

«Сложность заключалась в количестве обвиняемых. Все четыре человека, в том числе и потерпевшие, являются гражданами другого государства. Поэтому все следственные действия проходили с участием переводчика, на что требовалось значительно больше времени», — говорится в сообщении.

Следователи провели допросы, проверки показаний на месте, выемки, анализ детализаций и видео с информационных систем «Поток».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу.