РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В подмосковном Подольске от Covid-19 вакцинировали порядка 2,5 тысячи жителей, в том числе 682 человека старше 60 лет, сообщил заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

В Подольске вакцинация началась 18 января 2021 года. Сначала открыли четыре пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2. В среду первый мобильный пункт начал прививать всех желающих без предварительной записи на территории ГМ «Глобус». Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

«На сегодняшний день провакцинировали порядка 2,5 тысячи жителей Подольска. В том числе 478 медработников, 306 педагогов, 682 человека старше 60 лет. Количество доз доставляемой вакцины с каждым днем увеличивается. Поэтому прошу жителей не волноваться - все получат вакцину», - сказал Скобенников.

По его словам, заболеваемость в округе идет на спад. Подольск 26 января опустился на 26-е место в Подмосковье по количеству заболевших на 100 тысяч населения.

«Тем не менее проблема остается серьезной. Большое количество людей еще не столкнулись с этой инфекцией. Очень важно провести масштабную вакцинацию в округе. Поэтому задействовали все возможные каналы вакцинации - желающие могут записаться заранее в один из четырех прививочных пунктов в больницах и поликлиниках, получить вакцину непосредственно на предприятии, где работают, или прийти без записи и сделать все оперативно в мобильном пункте вакцинации в ГМ «Глобус», - сказал Скобенников.

По его словам, масштабную вакцинацию начали для того, чтобы уберечь от осложнений тех, кто еще не столкнулся с коронавирусной инфекцией. От вакцины заразиться невозможно. В день вакцинации возможно повышение температуры, озноб. Это нормальное явления при выработке антител, которые защитят организм в дальнейшем от тяжелых последствий инфекции. Как правило, побочные эффекты бывают всего один день. При этом лечение больных коронавирусом может занимать до двух месяцев и давать серьезные осложнения.

В округе работают пять пунктов вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2 и в гипермаркете «Глобус».

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