РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей «Банка России», получая обманным путем персональные данные и данные платежных карт, аферисты используют их для хищения сбережений со счетов граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное «Банком России» уголовное дело – это злоумышленник», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЦБ уведомил о ситуации банки и рекомендовал им учитывать схему при организации работы службы поддержки.

В случае если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, ведомство рекомендует связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу.