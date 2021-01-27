РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Свыше 100 кубических метров новогодних елок вывезли в подмосковном Красногорске, чтобы отправить на переработку, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках традиционной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» в округе уже вывезено более 100 кубометров новогодних елей. Управляющие компании и МБУ «КГС» забирают деревья с контейнерных площадок», - говорится в сообщении.

Также в Красногорске можно сдать живую ель или сосну в утиль на Ярмарочной площади ДК «Подмосковье» и площадке «Мегабак» на улице Речной.

«На елках не должно быть мишуры и любых других украшений», - отмечается в материале.

Акция продлится до 15 февраля, затем сырье измельчат в специальных дробилках, а щепу используют в качестве удобрения.