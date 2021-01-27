РИАМО - 27 янв. Актер столичного театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов скончался в среду, он знаком зрителю по спектаклям «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны» и «Страх», сообщается в аккаунте театра в Instagram.

«Андрей остался в труппе после того, как театр имени Гоголя стал «Гоголь-центром», и был важной и неотъемлемой частью нашей команды. Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», - говорится в сообщении.

Команда театра выразила искренние соболезнования семье и близким Болсунова.

Андрей Болсунов родился в Одессе в 1969 году. Школьником играл в студенческом театре-студии «Встреча». Окончил театральное училище имени Щепкина и начал служить в Московском драматическом театре имени Гоголя, который позже стал «Гоголь-центром».