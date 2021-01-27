РИАМО - 27 янв. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также будет действовать предупреждение из-за снега и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильной гололедицы действует до 11:00 29 января. «Желтый» уровень из-за снега и мокрого снега объявили в столице с 06:00 до 21:00 28 января, в Подмосковье – с 03:00 28 января до 21:00 28 января. Кроме того, с 03:00 до 21:00 28 января в области и с 06:00 до 21:00 28 января в столице объявлено предупреждение из-за гололеда и налипания мокрого снега.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской и Тульской областей.

В Московском регионе 28 января будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и местами сильная гололедица. Ночью будет минус 3 – минус 1 градус, днем — минус 1 – плюс 1.

29 января также будет облачно, пройдут снег и мокрый снег, образуется гололедица. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.

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