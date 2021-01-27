РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Парковку возле поликлиники №1 в подмосковном Красногорске расчистили от тающего снега по просьбе жителя, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь ludmila_fedina59 в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации Красногорска попросила расчистить парковку возле поликлиники №1. Она посетовала, что из-за таяния снега образовалась большая лужа.

«Сегодня, 27 января, сотрудники подрядной организации расчистили территорию стоянки возле поликлиники №1», - сказал представитель.