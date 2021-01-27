РИАМО – 27 янв. Полицейские задержали слесаря аэропорта Шереметьево для дальнейшего разбирательства, он сообщил о том, что у него находится взрывное устройство, сообщает ТАСС.

«Накануне вечером в аэропорту Шереметьево при входе на перрон через один из КПП во время прохождения досмотра слесарь заявил инспектору службы безопасности, что у него находится взрывное устройство. Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Опасные предметы, взрывные устройства, а также взрывчатые вещества по итогам осмотра ручной клади и одежды слесаря обнаружены не были.

Сам слесарь сказал, что его слова были неудачной шуткой. В настоящее время он задержан.