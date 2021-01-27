РИАМО - 27 янв. Глава Подмосковья Андрей Воробьев занял третье место в рейтинге губернаторов-блогеров по итогам 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы российских регионов, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

«В 2020 году наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область)», — говорится в сообщении.

Воробьев в Instagram сообщал, что массовая вакцинация жителей региона от коронавируса начнется в январе 2021 года. Также в соцсети «ВКонтакте» губернатор заявил, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за Covid-19.

Помимо этого, глава Подмосковья писал, что жители подмосковной Рузы, дома которых унесло водой после прорыва дамбы, получат компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи различных источников.