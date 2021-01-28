РИАМО - 28 янв. Подмосковье не может похвастаться многовековыми традициями сыроварения, но уже сейчас здесь делают сорта сыра, которые завоевывают медали на международных конкурсах. Подкаст «Путь-дорога» расскажет о самой именитой сыроварне Московской области — «Русский пармезан» в деревне Дубровское под Истрой.

Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая побывали на производстве, попробовали разные сорта сыра, познакомились с рогатым PR-менеджером, посмотрели на молочные реки и вспомнили про опасные и самые дорогие сыры в мире.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, этнопарк «Кочевник», ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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