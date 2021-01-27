РИАМО - 27 янв. Москвич разместил на «Авито» объявление о продаже коллекции зажигалок, за которую просит 10 миллионов рублей.

Всего в коллекции более 3 тысяч зажигалок, бывших в употреблении. При этом продавец уверяет, что они находятся в рабочем состоянии.

К объявлению продавец прикрепил фото, на котором видно стеллажи, заваленные зажигалками. Среди них есть модели в виде сумок, гамбургера, утюга и гранаты.

Установленную цену на свою коллекцию москвич не поясняет и предлагает уточнять подробности сделки по телефону.