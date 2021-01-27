РИАМО - 27 янв. В середине февраля текущего года в России будет запущен Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В качестве модели функционирования фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Такое заявление озвучил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев», – говорится в сообщении.

Функции управляющего товарища в рамках договора инвесттоварищества осуществляет Российский фонд прямых инвестиций.

Восемь инвесторов, в числе которых группы компаний AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», а также ТМК и «Синара», «Уралхим» и «Уралкалий», «Фосагро», уже подписали соглашение об участии в организации.

Крупнейшие, а также самые перспективные проекты Национальной технологической инициативы могут войти в список проектов фонда.