РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил генерального конструктора Томилинского электронного завода в Люберцах с юбилеем, говорится в сообщении министерства.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Терюшков прибыл с рабочим визитом в городской округ Люберцы. Цель его поездки – посещение Томилинского электронного завода. Научно-производственное предприятие занимается разработкой и изготовлением малогабаритных высоковольтных выпрямительных столбов, металлокерамических корпусов и модулей, а также интегральных микросхем и широкой гаммы выпрямительных диодов.

«Это уникальное предприятие с глубокой историей. Оно создалось в новом формате в 2004 году и достаточно хорошо зарекомендовало себя на рынке. Осмотрели производство, здесь работают местные, подмосковные жители. Это полностью закрытый цикл, без большого привлечения импортного производства и деталей», – заявил Терюшков.

Завод является одним из самых динамично развивающихся в отрасли. Продукция предприятия соответствует международным стандартам. Здесь же выпускается журнал «Электроника и электрооборудование транспорта», который входит в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

«Генеральный директор и генеральный конструктор предприятия уделяют большое внимание привлечению новых кадров для того, чтобы оставаться конкурентными на рынке», - подчеркнул Терюшков.

Глава регионального спорта поздравил генерального конструктора завода Александра Бабака с 70-летним юбилеем. Он еще и занимает должность председателя совета директоров предприятия, а также является Заслуженным машиностроителем РФ и членом Академии электротехнических наук Российской Федерации.