РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Специалисты «Мосавтодора» отрегулировали новый светофор на перекрестке улиц Орджоникидзе и Северная Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на светофорный объект в округе. Он отметил, что на пересечении улиц Орджоникидзе и Северная установили новый светофор. Однако он нуждается в регулировке с учетом еще двух имеющихся. И добавил, что он работает не синхронно с другими, и из-за этого образовываются пробки.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ Московской области «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу изменения режима работы светофора на данной автодороге. Данный светофор введен в эксплуатацию в декабре 2020 года и в настоящее время функционирует в тестовом режиме. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

По его словам, работы по изменению режима работы светофора на указанной дороге выполнены.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.