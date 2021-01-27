РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В подмосковном Подольске в гипермаркете «Глобус» в среду открылся мобильный пункт вакцинации от Covid-19 для всех желающих, в первой половине дня уже привили 28 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» медсестра пункта.

В среду в гипермаркете «Глобус» начал работать первый мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Привиться в нем может любой желающий старше 18 лет без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пункт открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. В нем работают один врач-терапевт и две медсестры. В первый день работы в гипермаркет привезли порядка 80 доз вакцины.

«Многие люди уже ждали открытия пункта. С начала его работы и до 14:30 первую часть прививки от коронавируса сделали 28 человек, еще двое ждут своей очереди – заполнили анкеты, подписали согласие и прошли осмотр терапевта. Вакцинируют пятерками, так как один флакон расчитан на пять доз. На вторую прививку тем, кто вакцинируется сегодня, нужно будет прийти в гипермаркет 17 февраля, мы привезем второй компонент вакцины», – сказала медсестра.

По желанию сделавшим прививку давали памятку, в какой день и во сколько лучше прийти на вакцинацию вторым компонентом. Данные о вакцинации позже поступят на портал госуслуг, там же можно будет скачать сертификат вакцинированного с QR-кодом. Также сведения по желанию могут внести в книжку-сертификат о профилактических прививках, в которой хранятся сведения обо всех сделанных ранее прививках, но только после второй части вакцинации.

Если после первой прививки человек заболеет ОРВИ или у него обострится хроническое заболевание, то нужно дождаться выздоровления и потом уже идти на вакцинацию. Можно отложить вторую прививку до 42 дней после первой.

Тем, кто перенесет в поствакцинальном периоде коронавирусную инфекцию, прививку отложат на срок от 3 до 6 месяцев. На какое время - решит врач. ВОЗ считает, что вторую часть прививки можно сделать через 3 месяца после выздоровления. В рекомендациях отечественных врачей это можно сделать и через 6 месяцев.

Прививки делают вакцинами «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «Вектор», которую рекомендуют людям с определенными хроническими заболеваниями. Врач на месте определяет, какую делать, показания и противопоказания. Прививку не делают при острых респираторных заболеваниях и при обострении хронических.

Ранее в округе открыли четыре пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.