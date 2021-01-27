РИАМО - 27 янв. Любителям активного отдыха напомнили о правилах перевозки в автобусах зимнего спортивного инвентаря, а именно сноубордов, лыж и лыжных палок, санок и ледянок, так, крупный инвентарь нужно провозить за отдельную плату, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Бесплатно в автобусах предприятия пассажиры могут провозить багаж, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 сантиметров. В эту категорию входят коньки, хоккейные клюшки, детские санки, а еще одна пара лыж в чехле», – говорится в сообщении.

Когда речь заходит о более крупных предметах, в числе которых сноуборд, их провоз осуществляется за отдельную плату в багажном отделении. Важно, чтобы их габариты в сумме не превышали 180 сантиметров.

Правила перевозки спортивного инвентаря обозначены в статье 22 федерального закона №259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Провоз названного багажа оплачивают по действующему тарифу: в городском сообщении– 37 рублей, а в пригородном – в зависимости от дальности поездки. До 25 километров – придется заплатить 37 рублей, 25-50 километров – 74, а за 50 и более – 111 рублей.

Водитель имеет право на отказ провозить инвентарь, если он препятствует входу или выходу пассажиров автобуса. Комплекты спортивного снаряжения нужно надежно упаковывать в специальные чехлы или сумки.

В связи с эпидемиологической ситуацией пассажиры должны находиться в защитных масках в течение всей поездки в транспорте. Маску можно купить у водителя автобуса «Мострансавто» по цене пять рублей за штуку.