РИАМО - 27 янв. В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания по видеоконференцсвязи с главврачами подчеркнул, что важно сохранять оказание медицинской помощи для жителей на высоком уровне.

«Хочу сказать слова благодарности за ту напряженную, сложную работу, которую вы и ваши команды делали на протяжении всего 2020 года. Считаю, что все наши подразделения в муниципалитетах очень качественно, профессионально отнеслись к этому вызову», — сказал Воробьев.

Он добавил, что заметно снижение числа случаев коронавируса, началась активная фаза вакцинации.

«Сейчас наша задача - в рамках реалий жизни, требований президента внимательно проанализировать, что мы можем дополнительно предусмотреть, какие управленческие, ресурсные решения принять, чтобы система здравоохранения Подмосковья была на высоком уровне», — добавил Воробьев.

Эпидемиологическая ситуация в регионе позволила начать сворачивание коек для Covid-пациентов. В Подмосковье их около 20 тысяч. Каждую неделю перепрофилированные стационары будут возвращаться к плановой работе, прежде всего, по профилям хирургии, кардиологии, педиатрии, родовспоможения.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова подчеркнула, что Московская область впервые вышла в лидеры по темпу рождаемости.

«В 2020 году у нас появилось на свет 78,5 тысячи детей – почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Мы занимаем первое место в РФ по приросту», — отметила министр.

Прививки от коронавируса в Подмосковье сделали около 60 тысяч человек. Треть из них – жители старшего возраста. В регионе работает более 130 стационарных прививочных пунктов и 20 мобильных, которые выезжают на предприятия, отдаленные территории, в торговые центры.

Главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов рассказал, что в ТЦ «Мега Химки» за 5 дней работы «мобильной поликлиники» вакцинировано более 500 человек. В Домодедове мобильные пункты были установлены в парке «Елочки», молодежном центре «Победа», выезжали на дом к пожилым людям, в совет ветеранов.

«У нас очень активно работают мобильные комплексы, привито более 800 человек. Ими охотно пользуются жители старше 60 лет. Мы имеем много заявок для вакцинации людей старшего возраста именно в выездной форме», - рассказал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.