РИАМО - 27 янв. Помещение для бизнеса на Малой Грузинской улице в центре Москвы выставили на аукцион с начальной ценой 9,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы центра управления городским имуществом столицы.

Площадь объекта составляет около 100 квадратных метров, он находится в подвале жилого пятиэтажного дома.

«Объект по улице Малая Грузинская находится в нескольких минутах ходьбы от метро «Улица 1905 года», «Краснопресненская» и «Баррикадная». Здесь высокий пешеходный и автомобильный трафик. Стабильный поток покупателей практически для любого вида бизнеса вам будет обеспечен», - сказал заместитель генерального директора центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Он отметил, что в период расцвета онлайн-торговли помещение хорошо подойдет для пункта выдачи заказов интернет-магазина. Также оно подходит для размещения продуктового магазина или аптеки.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 февраля, аукцион пройдет 17 февраля.