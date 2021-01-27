РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Депутаты Балашихи на первом в 2021 году заседании совета депутатов рассмотрели вопрос выделения помещений на безвозмездной основе мировым судьям и ветеранской организации городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду на заседании совета депутатов было рассмотрено 11 вопросов, среди которых решение о внесении изменений в положение об образовании, в программу укрепления материально-технической базы отраслей образования, культуры, физической культуры и спорта, а также в положение о предоставлении специализированного жилищного фонда.

«Рассмотрели также имущественные вопросы, такие как выделение помещений на безвозмездной основе мировым судьям и нашей ветеранской организации, принятие земли из федеральной собственности в муниципальную», - сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

На укрепление материально-технической базы гимназии №3, библиотеки имени Андрея Белого и детских садов депутаты дополнительно выделили около 700 тысяч рублей.

Также во время заседания совета было утверждено положение по осуществлению муниципального лесного контроля в Балашихе.