РИАМО - 27 янв. Школу на 550 мест продолжают строить в Можайском городском округе, ее планируют достроить до конца 2021 года, сейчас работы выполнены на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Можайском городском округе продолжается строительство нового здания школы на 550 учеников на улице Полянка, дом 1. В строительстве задействовано более 50 рабочих. Ведутся работы по устройству ограждающих стен второго этажа, внутренних перегородок, монтаж инженерных систем, устройство кровли здания. Строительная готовность объекта - 30%», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Школа будет состоять из двух блоков. В учебной части расположатся классы, лаборатории и методические кабинеты, а в общешкольной - актовый зал с помещениями для творчества и кладовыми, спортзал, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком. Также в школе будут работать медблок и кабинет психолога.

Школу подготовят и для детей с ограниченными возможностями: в ней предусмотрены пандусы, лифты и тактильные указатели.

Окружающую территорию благоустроят. На улице построят стадион с беговыми дорожками, спортивные и игровые площадки, а также зону для отдыха.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджета.