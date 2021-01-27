РИАМО - 27 янв. После проведения несанкционированных акций в разных регионах России 23 января установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других регионах, среди привлекаемых к уголовной ответственности числятся 16 лиц, сообщается на сайте СК РФ.

Некоторым из них уже предъявлены обвинения.

«Следственными органами <...> возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводятся шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны», — говорится в сообщении.

Накануне проведения несогласованных акций в интернете появились обращения родительских объединений. Они сообщили о вовлечении детей в незаконные мероприятия. В связи с этим в СК возбудили уголовное дело.

Нападения на правоохранителей, хулиганские действия, повреждения имущества были зафиксированы 23 января в разных регионах, в том числе в Москве. По этим фактам возбудили уголовные дела.

Так, в столице рядом со Сретенским бульваром избили росгвардейца. Другим правоохранителям распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади телесные повреждения причинили сотруднику ОМОНа. В Пресненском районе участник несогласованной акции в ответ на законные требования полицейского об остановке автомобиля совершил наезд на него.

На Страстном бульваре мужчина также несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Нарушители также заблокировали автомобиль спецслужб на Цветном бульваре и повредили его.

Все эти эпизоды были квалифицированы как применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и умышленное повреждение имущества. Участников массовых беспорядков продолжают устанавливать.

Опубликовано видео признания вины участников несогласованной акции 23 января в Москве>>