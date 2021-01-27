РИАМО - 27 янв. Двое молодых людей, которых задержали за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, раскаялись и признали свою вину в применении насилия, следует из видео, опубликованного на сайте СК России.

По данным следствия, на Страстном бульваре один из молодых людей несколько раз ударил по голове сотрудника Росгвардии.

«23-го числа был на площади, участвовал в митинге. Участвовал в драке против сотрудника полиции. Я попал под влияние толпы. Хотел бы попросить прощение у сотрудника полиции за свое поведение», — сказал участник акции.

Также задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

«Я начал обкидывать ее (машину – ред.) снегом, несколько раз прыгнул на нее. Я очень раскаиваюсь и сожалею. Прошу прощение у всех, кто с этим связан – у госслужащих, у полицейских. И больше такого сто процентов не повторится», — сказал юноша.

Ранее суд Москвы арестовал на 2 месяца участника несанкционированной акции Евгения Есенова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.