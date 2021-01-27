РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. Вакцинацию против коронавируса прошли более 1,5 тысячи жителей Щелкова, сейчас в Щелковской областной больнице в наличии более 2,5 тысячи доз вакцины, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент в городском округе Щелково работают четыре пункта вакцинации: поликлиника №1 на улице Фрунзе, поликлиника №2 на улице Парковая, поликлиника №3 в микрорайоне Чкаловский на улице Гагарина, а также больница в поселке Фряново на улице Текстильщиков», - говорится в сообщении.

График приема для желающих сделать вакцину: будни с 8:00 до 19:00, суббота с 8:00 до 15:00, воскресенье - выходной. Также с 30 января дополнительный пункт будет работать в ТЦ «Глобус» каждую субботу с 9:00 до 14:00.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Важно помнить, что вакцинация проводится в два этапа. Прививка вторым компонентом делается на 21-й день после первого укола.

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

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