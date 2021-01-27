РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области завершили проверку по извещению об окончании второй очереди строительства многоэтажного жилого дома средней этажности в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком выступает ООО «Главстрой-СПб». На данный момент все работы на объекте завершены.

«На сегодняшний день итоговая проверка завершилась, застройщику выдан положительный акт. В ближайшее время в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В шестиэтажном здании площадью более 15 тысяч квадратных метров расположены 294 квартиры. При благоустройстве территории выполнены работы по установке малых архитектурных форм, спортивного инвентаря, освещения, а также по озеленению территории.