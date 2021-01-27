РИАМО - 27 янв. Водителей Московской области призвали быть внимательными в черте населенных пунктов, а также воздержаться от резких маневров из-за надвигающейся непогоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Нужно выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, видимости и конкретной ситуации, воздержаться от резких маневров, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ночью в регионе ожидается снег и мокрый снег. Количество осадков может составит 2-5 миллиметров.

Днем 28 января будет облачно, прогнозируются снег и мокрый снег. Кроме того, возможна гололедица, налипание мокрого снега. Температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.