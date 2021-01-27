РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В подмосковном Подольске в гипермаркете «Глобус» в среду открылся первый мобильный пункт вакцинации от Covid-19 для всех желающих, в него завезли 80 доз вакцины, если будет потребность, то привезут еще, сообщил на открытии заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

В среду в ГМ «Глобус» начал работать первый мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Привиться в нем может любой желающий старше 18 лет без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пункт работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00. В нем работают один врач-терапевт и две медсестры.

«В гипермаркет привезли порядка 80 доз вакцины, если не хватит, то привезут еще, чтобы привить всех желающих. По итогам первого рабочего дня посмотрим, сколько людей изъявят желание привиться. В зависимости от этого скорректируем количество привозимых доз. Возможно после первой недели работы дальше количество дней также скорректируем и начнем работать на выходных. Вакцину перевозят в холодильном оборудовании с температурой минус 18 градусов. За соблюдением условий хранения ведут контроль как сами медработники, так и сотрудники Роспотребнадзора», - сказал Скобенников.

По его словам, прививки делают вакцинами «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «Вектор», которую рекомендуют людям с определенными хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистой и эндокринной системы, сахарным диабетом. Врач на месте определяет, какую прививку делать, показания и противопоказания. Прививку не делают при острых респираторных заболеваниях и при обострении хронических.

«От вакцины заразиться невозможно. Побочные эффекты могут быть, как и от любой другой вакцины. Может подняться температура, появится озноб. Это нормальное явления при выработке антител, которые защитят организм в дальнейшем от тяжелых последствий инфекции. Как правило, побочные эффекты бывают всего один день. При этом лечение больных коронавирусом может занимать до двух месяцев и давать серьезные осложнения», - добавил Скобенников.

В соответствии с поручением президента РФ, в Подмосковье проводят масштабную добровольную и бесплатную вакцинацию. Работают мобильные пункты, записаться на прививку можно по телефону 122, через портал региональных госуслуг, а также в поликлиниках и МФЦ.

Ранее в округе открыли четыре пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.

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