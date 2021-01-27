РИАМО - 27 янв. Собственный корпус лучевой терапии планируют построить на территории многопрофильной клиники в Коммунарке в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В нем смогут проводить 3D и 4D лучевую терапию при онкологических заболеваниях. В корпусе будут работать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория радиоизотопной диагностики, позволяющий проводить диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что данный корпус рассчитан на 50 коек. На сегодняшний день объект проектируют.

По его словам, на данной стройплощадке активно возводят объекты второй очереди больницы в Коммунарке, несмотря на пандемию Covid-19. Строительство перинатального центра завершено на 60%, амбулаторно-поликлинического корпуса - на 46%, лечебного корпуса - на 80%, детского корпуса– на 47%.

Заммэра отметил, что практически полностью построена вертолетная площадка с диспетчерским пунктом.

«В декабре прошлого года исполнился год с ввода первой очереди больницы в Коммунарке. За этот период она стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. Начиная с марта прошлого года больница приняла свыше 16,5 тысячи пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», - уточнил Бочкарев.