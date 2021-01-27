РИАМО - 27 янв. В столице возрасте 68 лет скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин, сообщил драматург Николай Коляда.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все», – написал Коляда на личной странице в Facebook.

Лахин родился в Запорожье 23 июля 1952 года. Затем семья будущего актера переехала на Урал. Здесь Лахин вырос и закончил школу. В 1978 году он окончил Свердловское театральное училище и устроился работать в Свердловский академический театр драмы, а потом перешел в Театр на Покровке, театр «Сатирикон».

Актер был известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Вечный зов», «Молодежка» и других.

Лахин также становился лауреатом премии за лучшую мужскую роль на Всесоюзном фестивале современной пьесы, а еще лауреатом премии имени Папанова за лучшую мужскую роль на фестивале русской комедии.