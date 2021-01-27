РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в среду вручили уникальную скрипку работы немецкого мастера XIX века Анисии Артемовой и свидетельство на обладание графическим планшетом Татьяне Макаровой - победителям губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», воспитанникам Детской школы искусств (ДШИ) №1 имени Г.В. Свиридова, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное мероприятие состоялось в ДШИ №1, перед началом которого коллектив и воспитанники школы провели Харламовой и Юрову экскурсию по учреждению.

«Спасибо огромное ребятам, которые нам показали школу искусств, мы увидели, что детям здесь нравится. Благодарю весь коллектив, потому что это только ваша заслуга. За 2019 и 2020 год у вас огромное количество лауреатов международных, региональных, всероссийских конкурсов. Это колоссальный труд педагогов, и ,конечно, это очень почетно. Подмосковье гордится этим, пусть еще больше талантливых детей у вас здесь появляется, и они разлетаются по всему миру, славят школу», - сказала Харламова.

Она добавила, что дипломы и премии в размере 1,5 миллиона рублей и 500 тысяч рублей уже были вручены победителям губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», которые расходуются ДШИ на дальнейшее развитие одаренных детей.

Вместе с Юровым Харламова вручила 11-летней скрипачке Анисии Артемовой уникальную скрипку работы немецкого мастера XIX века, с которой она продолжит обучение и будет принимать дальнейшее участие в российских и международных конкурсах, а 15-летней художнице Татьяне Макаровой - свидетельство на обладание графическим планшетом, что стало настоящим подарком в день ее рождения. Кроме того, средства были потрачены на ее обучение в лицее при Академии художеств и мастер-классы.

Благодарственное письмо министра культуры региона за большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения вручили и коллективу Детской школы искусств №1 имени Г.В. Свиридова.

Юров поздравил победителей и коллектив с важным достижением и поблагодарил за то внимание, которое оказывает министерство культуры региона городскому округу.

«Сегодня благодаря поддержке губернатора в каждом учреждении чувствуется забота и внимание, в том числе это касается материальной базы, поддержки талантливых детей. Для нас это очень важно и ценно», - подчеркнул Юров.

В завершении церемонии прозвучало небольшое музыкальное приветствие от Артемовой.