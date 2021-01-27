РИАМО - 27 янв. Снятие ограничительных мер для работы ресторанов и кафе в ночное время может помочь отдельным заведениям, но таких шагов недостаточно для помощи целой индустрии, пострадавшей из-за пандемии, сообщил РИАМО президент ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому были отменены ограничения на ночную работу кафе, ресторанов, клубов и других развлекательных заведений. В то же время эти организации должны соблюдать противоэпидемические требования Роспотребнадзора.

«Это (снятие ограничений – ред.) прекрасно повлияет (на работу ресторанов – ред.). Повлияет ли это на увеличение товарооборота - конечно. Есть часть людей, которые ходят в ночные клубы, послушать концерты, попеть в караоке. Это два-три дня в неделю. Не сказать, что это сильно спасет (отрасль, пострадавшую из-за пандемии, – ред.), основной расчет был на декабрь, но он оказался закрыт для Москвы», - сказал Бухаров.

Он добавил, что в рамках целой индустрии такие меры помочь не могут. Однако в отдельные заведения, такие как работающие допоздна ночные клубы и рестораны, может вернуться часть посетителей.

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27 ЯНВАРЯ

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