РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Студентам колледжа в Подольске рассказали о «Дороге жизни» к годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в Подольском колледже имени Никулина специалистом по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» было проведено мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда.

«Ребятам было рассказано о ситуации в блокадном городе с продовольствием, планах гитлеровцев в отношении Ленинграда, «Дороге жизни» и об окончательном снятии блокады. Также студенты приняли участие в викторине, отвечали активно на задаваемые им вопросы, показывая свои знания об этом страшном событии», - говорится в сообщении.

27 января — особая дата. В этот день в 1944 году советские войска освободили Ленинград от блокады, которая длилась долгих 872 дня.