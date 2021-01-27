РИАМО - 27 янв. В связи с тем, что в Подмосковье ожидается мокрый снег, дорожные службы региона уже готовы оперативно отреагировать на ухудшение погоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», – говорится в сообщении.

Будет проведена обработка дорог от гололеда.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Днем 28 января будет облачно, прогнозируются снег и мокрый снег. Кроме того, возможна гололедица, налипание мокрого снега. Температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.