РИАМО - 27 янв. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Москве автоматически продлеваются до 1 апреля, данную поддержку получают свыше миллиона горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Жителям столицы не нужно подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на оплату ЖКУ, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в столице субсидию оформили семьи, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг свыше 10% от своего совокупного дохода. На данный момент в городе данной субсидией пользуются свыше миллиона жителей, из которых более 80% - пенсионеры.

Заммэра добавил, что из-за пандемии Covid-19 в мегаполисе автоматически продлевали субсидии до конца прошлого года и сейчас данная мера соцподдержки вновь продлена.

«Выплаты предоставляются на шесть месяцев. Ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи», - отметил Бирюков.

Он пояснил, что с начала этого года процедуру получения субсидии сделали проще. Так, информацию, которая необходима для ее продления, госорганы начали получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.​